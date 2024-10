Mauna Kea Technologies publie ses résultats financiers du S1 2024 et ses ventes du T3 2024

- Confirmation de la trajectoire d’abaissement du seuil de rentabilité avec une réduction de 9% des dépenses opérationnelles



- Croissance des ventes de +24%[1] au T3 2024 grâce aux nouvelles ventes de systèmes aux États-Unis et en Europe



- Lancement officiel de la plateforme d’intolérance alimentaire CellTolerance®



- Renforcement du pipeline commercial grâce aux récents résultats cliniques positifs dans les kystes du pancréas et le cancer du poumon



- Confirmation de l’objectif de croissance annuelle des ventes[1] de 20%





Paris et Boston, le 15 octobre 2024 – 18h30 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2024, clos le 30 juin 2024, arrêtés par le conseil d'administration le 11 octobre 2024, ainsi que le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de la société.



[1] Hors revenus de licence