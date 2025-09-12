Mauna Kea Technologies présente son plan de sauvegarde
Le plan prévoit des abandons partiels ou totaux de créances selon les catégories de dettes, avec des remboursements étalés jusqu'à 10 ans et une dilution des actionnaires actuels au profit des nouveaux investisseurs.
La société ambitionne un triplement des ventes d'ici 3 ans, porté par la dynamique commerciale aux États-Unis et le déploiement de CellTolerance, avec un objectif d'EBITDA positif en 2027.
Ce plan 'renforcera notre structure financière et nous dotera des moyens nécessaires pour accélérer notre développement', indique Sacha Loiseau, PDG. Les votes des différentes classes de parties affectées sont prévus entre le 25 septembre et le 3 octobre 2025.
