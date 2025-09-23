Mauna Kea Technologies présente les modalités définitives de son plan de sauvegarde

(AOF) - Mauna Kea Technologies a dévoile en détail les modalités définitives de son plan de sauvegarde. Ce plan vise à assainir la structure financière de la société et à lui donner les moyens d'atteindre ses objectifs stratégiques, avec une rentabilité visée dès 2027 et une génération de trésorerie positive à partir de 2029. Au global, le plan prévoit de réduire l’endettement de 40,2 à 12,1 millions d'euros, soit une réduction de 70% de la dette existante, assortie d’un remboursement du solde étalé sur 10 ans.

Des ajustements ont été portés essentiellement sur le traitement de la dette sécurisée de la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

Mauna Kea Technologies va abandonner 55% de la créance sur le capital et les intérêts courus et effectuer un remboursement progressif du solde (45%) sur la durée du plan (10 ans), assorti d'une clause de retour à meilleure fortune représentant 20% de la créance abandonnée.

Le groupe va abandonner le total des redevances sur les ventes.

Est aussi prévu une conversion d'une partie du solde de la créance en capital amenant la BEI à détenir, à l'issue de la restructuration et de l'augmentation de capital, 10% du capital de la société, étant précisé que les actions ainsi émises feront l'objet d'un engagement de conservation pendant une durée de 2 ans à compter de la date d'arrêté du plan.

Pour financer sa feuille de route, la société prévoit de lever un minimum de 5 millions d'euros par le biais d'une augmentation de capital. Celui-ci serait réalisée à un prix correspondant à la valeur minimale entre le cours moyen pondéré par les volumes sur 10 jours (VWAP 10 jours) et 0,12 euro par action, évitant ainsi une décote tant que le cours est inférieur à 0,12 euro.

