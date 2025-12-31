Médecine de ville : les libéraux appelés à la grève pendant dix jours à partir du 5 janvier, la ministre veut "renouer le dialogue"

La ministre a souligné que certaines mesures contestées par les syndicats de médecins n'étaient plus à l'ordre du jour dans le budget de la Sécu 2026.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les médecins libéraux sont appelés à faire grève pendant dix jours à partir du 5 janvier, afin de protester contre diverses mesures du projet de budget de la Sécurité sociale et plus largement des politiques qui, selon les organisations, mettent en danger leur liberté d'exercice. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, leur a adressé un message mercredi 31 décembre, pour "renouer le dialogue".

"Je souhaite m'adresser à vous, pour dissiper des malentendus et renouer un dialogue qui, manifestement, s'est distendu", a déclaré Stéphanie Rist dans une lettre ouverte aux principales organisations du secteur.

Dans son courrier, la ministre a souligné que certaines mesures contestées n'étaient plus à l'ordre du jour , dont notamment l'instauration d'une amende pour les médecins qui ne rempliraient pas le dossier médical partagé (DMP), ou carnet de santé numérique. Le Conseil constitutionnel a censuré mardi cette disposition, estimant qu'elle n'avait pas sa place dans un budget de la Sécurité sociale. Ce dossier "s'avère déjà utile à des millions de patients et des milliers de professionnels", a, pour autant, estimé Stépahnie Rist, appelant les soignants à l'améliorer mais prenant acte que cela se ferait "sans sanction".

Le sujet sensible des dépassements d'honoraires

Autre point de blocage, des mesures autorisent les autorités à baisser unilatéralement les tarifs de certains actes , sans tenir compte du dialogue social qui prévaut habituellement.

Cette mesure ne constitue qu'une "possibilité" et non une "obligation", a déclaré la ministre, notant que le gouvernement n'y était pas favorable et promettant de ne pas avoir recours à cette éventualité tant qu'elle serait ministre.

Stéphanie Rist a, en revanche, défendu une mesure controversée qui restreint la prescription d'arrêts de travail en limitant leur portée dans la durée. Les médecins dénoncent une atteinte à la liberté de prescription .

"L'objectif de cette mesure est avant tout collectif : permettre un suivi plus régulier des patients en arrêt de longue durée pour lutter contre la désinsertion professionnelle", a écrit Stéphanie Rist, assurant toutefois que les médecins "pourront toujours déroger aux limites de durée lorsque l'état du patient le justifie".

La ministre a enfin évoqué le sujet sensible des dépassements d'honoraires, que le budget de la Sécurité sociale va interdire dans certains cadres précis.

"Nous ne pouvons pas nier une réalité : une minorité de professionnels abusent des dépassements ", a jugé Stéphanie Rist.