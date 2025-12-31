Foot: Mbappé blessé à un genou, coup dur pour le Real Madrid

L'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé lors d'un entraînement collectif le 30 décembre 2025 à Valdebebas, pr-s de Madrid ( AFP / Pierre-Philippe MARCOU )

Coup dur pour le Real Madrid: son attaquant star français Kylian Mbappé, victime d'une entorse du genou gauche, sera absent au moins trois semaines, ont indiqué mercredi à l'AFP une source proche du joueur et le club espagnol dans un communiqué.

L'actuel meilleur buteur de Liga (18 buts) souffre d'une entorse du genou gauche, a précisé le Real Madrid dans son communiqué, ajoutant que son état serait réévalué prochainement. Il souffre du ligament externe du genou, selon une source proche du joueur.

Le Real ne précise pas quand il s'est blessé mais Mbappé a participé à un entraînement collectif mardi.

Le capitaine des Bleus, qui a passé une IRM mercredi, devrait rater plusieurs matches du Championnat d'Espagne, mais aussi la Supercoupe d'Espagne du 7 au 11 janvier en Arabie saoudite et probablement la rencontre contre son ancien club, Monaco, en Ligue des champions le 20 janvier.

Sacré Soulier d'Or européen et meilleur buteur de Liga la saison dernière avec 31 réalisations, le N.10 a enchaîné les matches depuis le début de la saison avec le Real Madrid, qui se repose sur lui offensivement ces dernières semaines.

Le 20 décembre, il a égalé le record de Cristiano Ronaldo (2013) avec un 59e but inscrit en 2025. Cette blessure est son premier gros coup dur de la saison.

- Sauveur -

La star du Real Madrid Kylian Mbappé sur le banc, lors du match contre Manchester City en Ligue des champions, le 10 décembre 2025 au stade Bernabeu ( AFP / Thomas COEX )

En tout, Mbappé, auteur d'un début de saison exceptionnel, a désormais inscrit 73 buts en 83 matches sous le maillot blanc, encore à quelques années lumières du Portugais, meilleur buteur de l'histoire du Real avec un bilan affolant de 450 réalisations en 438 rencontres.

Cette saison, il a été le sauveur à de nombreuses de reprises avec ses 18 buts (4 passes décisives) en 17 journées de Liga et va donc manquer fortement au Real qu'il porte sur ses épaules.

C'est aussi une mauvaise nouvelle pour Xabi Alonso. Dans une situation délicate et sur un fil d'un limogeage il y a quelques semaines, l'entraineur - à la tête d'un Real fébrile collectivement - va donc devoir trouver des solutions offensives. Avant la reprise, le club merengue est deuxième de Liga, à quatre points du leader, le FC Barcelone. Et en Ligue des champions, le Real pointe à la septième place du classement.

Sans sa superstar, l'ex-milieu de terrain du Real, de Liverpool et du Bayern va pouvoir relancer Rodrygo, qui a peu joué cette saison (deux buts toutes compétitions confondues). C'est le moment aussi pour Vinicius, qui traverse aussi une mauvaise passe, de porter les Merengues, sachant que le jeune Brésilien Endrick a été prêté à Lyon.

Il doit déjà faire sans plusieurs joueurs, notamment l'attaquant Brahim Diaz qui est actuellement à la CAN avec le Maroc, mais aussi d'autres cadres comme Daniel Carvajal, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold et Federico Valverde.

Ce repos forcé pourrait en revanche permettre à l'attaquant des Bleus de souffler un peu, dans la perspective du Mondial en Amérique du nord l'été prochain.