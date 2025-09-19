Mauna Kea Technologies : premières ventes en Australie

(AOF) - Mauna Kea Technologies a annoncé l’inscription au Registre australien des produit thérapeutiques de son système Cellvizio. Cette inscription, obtenue par le sponsor local et distributeur exclusif de la société, Endotherapeutics Pty Ltd va permettre le lancement commercial de Cellvizion en Australie. Par ailleurs, Mauna Kea Technologies a déjà enregistré ses deux premières commandes d’appareils dans le pays pour une utilisation destinée à sa nouvelle indication CellTolerance dédiée aux intolérances alimentaires.

Pour Sacha Loiseau, président-directeur général de Mauna Kea Technologies : " En seulement six mois, nous avons réussi à signer un accord stratégique exclusif avec un distributeur de premier plan et actif en Australie, et à conclure les premières ventes. C'est un modèle idéal que nous entendons reproduire très rapidement dans d'autres territoires à fort potentiel, tels que la Turquie, le Brésil et les Émirats arabes unis, où nous avons déjà obtenu les autorisations réglementaires et bénéficions d'une expérience commerciale, et où le potentiel de marché pour Cellvizio et CellTolerance est particulièrement important ".

