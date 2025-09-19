 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mauna Kea Technologies : premières ventes en Australie
information fournie par AOF 19/09/2025 à 09:38

(AOF) - Mauna Kea Technologies a annoncé l’inscription au Registre australien des produit thérapeutiques de son système Cellvizio. Cette inscription, obtenue par le sponsor local et distributeur exclusif de la société, Endotherapeutics Pty Ltd va permettre le lancement commercial de Cellvizion en Australie. Par ailleurs, Mauna Kea Technologies a déjà enregistré ses deux premières commandes d’appareils dans le pays pour une utilisation destinée à sa nouvelle indication CellTolerance dédiée aux intolérances alimentaires.

Pour Sacha Loiseau, président-directeur général de Mauna Kea Technologies : " En seulement six mois, nous avons réussi à signer un accord stratégique exclusif avec un distributeur de premier plan et actif en Australie, et à conclure les premières ventes. C'est un modèle idéal que nous entendons reproduire très rapidement dans d'autres territoires à fort potentiel, tels que la Turquie, le Brésil et les Émirats arabes unis, où nous avons déjà obtenu les autorisations réglementaires et bénéficions d'une expérience commerciale, et où le potentiel de marché pour Cellvizio et CellTolerance est particulièrement important ".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

