Mauna Kea Technologies participera en janvier à trois conférences investisseurs

Paris, France et Boston, MA, USA, 05 janvier 2021 -17h45 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA,) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui que le management participera en janvier aux conférences investisseurs suivantes :



Le forum Oddo-BHF, où la Direction participera à des réunions virtuelles individuelles les 7 et 8 janvier et les 11 et 13 janvier.



La conférence BioConnect H.C. Wainwright, qui se tiendra virtuellement du 11 au 14 janvier.

o La présentation de la Société sera disponible sur demande à partir du lundi 11 janvier.



La conférence de l'ICR 2021, qui se tiendra virtuellement du 11 au 14 janvier.





