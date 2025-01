Mauna Kea Technologies obtient un nouveau brevet américain en intelligence artificielle, renforçant son portefeuille de propriété intellectuelle dans l'endomicroscopie

- 13ème brevet d'IA obtenu par Mauna Kea aux États-Unis



- Un portefeuille enrichi de brevets qui renforce la valeur de la plateforme et favorise les partenariats stratégiques





Paris et Boston, le 20 janvier 2025 – 17h45 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui avoir obtenu un nouveau brevet américain pour une technologie d’intelligence artificielle d’amélioration de l’endomicroscopie confocale laser (CLE), renforçant ainsi significativement sa propriété intellectuelle.





Cette nouvelle technologie représente une solution innovante d'interface en temps réel de Cellvizio assistée par l'IA et les médecins, tout en prenant en compte leurs contraintes cognitives et les données d’expérience utilisateur propres aux procédures de diagnostic. Cette technologie de pointe vise à améliorer l'expérience utilisateur et l'efficacité de l'endomicroscopie intégrée à l'IA en milieu clinique.