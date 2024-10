Mauna Kea Technologies: nouveaux résultats positifs pour le Cellvizio

(AOF) - Mauna Kea Technologies, inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille annonce que de nouvelles données cliniques démontrent la valeur de cette solution dans la détection, la compréhension et le traitement d’intolérances alimentaires générant un dysfonctionnement de la barrière intestinale chez les patients souffrant du syndrome de l’intestin irritable (IBS en anglais). Elles ont été présentées à UEG Week 2024, le plus grand congrès mondial de gastro-entérologie.

Menée par le Pr Jost Langhorst à l'hôpital de Bamberg et à l'Université de Duisburg-Essen (Allemagne), l'étude met en évidence la valeur de l'endomicroscopie confocale laser (CLE) pour définir une thérapie personnalisée et améliorer la gestion des symptômes chez les patients souffrant d'IBS.

119 patients souffrant d'IBS ont été examinés à l'aide du Cellvizio lors d'un test alimentaire pour détecter les dysfonctionnements primaires et induits par les aliments de la barrière intestinale. Parmi ces patients, 62% ont présenté une réaction au test alimentaire sous la forme d'un dysfonctionnement de la barrière intestinale.

AOF - EN SAVOIR PLUS