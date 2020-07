MAUNA KEA TECHNOLOGIES NOMME CLAIRE BIOT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Paris, France et Boston, MA, USA, 23 juillet, 2020 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA,) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui la nomination de Claire Biot, en tant qu'administratrice indépendante, avec effet immédiat. Claire Biot est actuellement employée en tant que Vice-Présidente Industrie des Sciences de la Vie chez Dassault Systèmes, « the 3DEXPERIENCE company ».



« Au nom du Conseil, je suis heureux d'accueillir Claire Biot au sein du Conseil d'administration de Mauna Kea Technologies », a déclaré Sacha Loiseau, Président et fondateur de Mauna Kea Technologies. « Claire possède un esprit brillant mais aussi une expérience impressionnante de leadership dans le domaine des technologies médicales, tant du point de vue commercial que de l'accès au marché. Son rôle actuel chez Dassault Systèmes lui donne un point de vue unique et très intéressant sur les possibilités de croissance commerciale de Mauna Kea. Nous avons hâte de bénéficier de sa contribution ».