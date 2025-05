Mauna Kea Technologies fait un point sur la procédure de sauvegarde, l’avancement de ses discussions stratégiques et ses avancées opérationnelles

- Poursuite des discussions stratégiques en vue d’un accord de licence



- Forte traction pour CellTolerance : cap des 1 500 procédures dépassé, nouveaux centres d'excellence adoptant la technologie, dont un acteur de premier plan aux États-Unis



Paris, Boston le 21 mai 2025 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), fait un point d’étape sur la procédure de sauvegarde ouverte le 31 mars 2025 , ainsi que sur l’avancée de ses discussions stratégiques et des développements opérationnels. Cette communication s’inscrit dans la volonté de la Société de maintenir une transparence constante vis-à-vis de ses actionnaires et partenaires, dans le cadre de la procédure en cours.