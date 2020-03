Mauna Kea Technologies fait le point sur ses activités

Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur de Cellvizio ® , la plateforme multidisciplinaire d endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/ nCLE), fait aujourd'hui le point sur ses activités.



En raison de la crise mondiale causée par le COVID-19, la société reporte la date de publication de ses résultats annuels de l'exercice 2019 au mardi 28 avril 2020, après la fermeture des marchés à 17h45 CET (heure de Paris). Dans le cadre de cette publication, la société a également l'intention de communiquer sur le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020. L'équipe de Direction de Mauna Kea Technologies tiendra une conférence téléphonique en anglais mardi 28 avril 2020 à 18h00 (heure de Paris), pour commenter les résultats annuels de l'année 2019, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 et répondra aux questions des investisseurs et des analystes.