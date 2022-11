Mauna Kea Technologies et Tasly Pharmaceutical annoncent la création de leur Joint Venture en Chine

Shanghai, Paris et Boston, le 7 Novembre, 2022 – 17h45 CET – Mauna Kea Technologies (Euronext: MKEA, ‘Mauna Kea’) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), et Tasly Pharmaceutical Group (SH Exchange : 600535, 'Tasly'), ont annoncé aujourd'hui avoir franchi une nouvelle étape clé dans leur partenariat stratégique.



Tasly Mauna Kea Medical Engineering Technology Co. Ltd, basée dans la province chinoise de Zheijang, dont le capital social s'élève à 250 millions de RMB (35 millions d'euros[1]), est désormais légalement constituée. Tasly Mauna Kea Medical Engineering Technology Co. Ltd servira de plateforme commerciale exclusive pour étendre la portée du Cellvizio sur le marché intérieur chinois et lancera une plateforme dédiée aux applications neurochirurgicales dans le monde entier.



[1] En date du 06 novembre 2022.