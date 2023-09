Mauna Kea Technologies et l'Institut d'Endoscopie d'Hawaï franchissent le cap des 1 200 procédures

Le Dr Jeong Kim utilise le Cellvizio pour améliorer le diagnostic des maladies gastriques

Paris et Boston, le 19 septembre 2023 - 8h00 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), annonce que le Dr Jeong Kim et l'équipe clinique de l'Institut d'Endoscopie d'Hawaï (EIH) ont accompli plus de 1 200 procédures Cellvizio pour le diagnostic et le traitement interventionnel de maladies gastriques, pathologies qui peuvent conduire à un cancer de l'estomac. L'EIH est membre de Covenant Physician Partners, un réseau d'établissements et de médecins qui exploite plus de 85 centres de soins de santé de premier plan à travers les États-Unis.

« Nous sommes extrêmement fiers que des médecins de premier plan comme le Dr Kim utilisent le Cellvizio afin de faire progresser les capacités diagnostiques des personnes atteintes de maladies gastriques et pour créer des plans de traitement personnalisés qui conduisent à de meilleurs résultats pour les patients et l'hôpital », a déclaré Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies.

