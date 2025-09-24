 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mauna Kea Technologies : Endettement réduit, cap sur la rentabilité
information fournie par EuroLand Corporate 24/09/2025 à 08:35

Modalités définitives du plan de sauvegarde


Mauna Kea Technologies a dévoilé cette semaine les modalités définitives de son plan de sauvegarde qui a ramené sa dette nette de 40,2 M€ à 12,1 M€, soit une réduction de C.-70%. Cet allègement a été obtenu grâce à des abandons de créances significatifs, notamment de la part de la BEI, qui pourrait également convertir une partie de sa dette en capital pour détenir 10% des parts du groupe. L’opération améliore considérablement la structure financière et réduit la pression de remboursement, mais elle pourrait également diluer mécaniquement les actionnaires existants.


La société a lancé en parallèle une augmentation de capital d’au moins 5 M€, au prix plancher de 0,12€ par action. Les bons de souscription attribués aux investisseurs et aux actionnaires actuels serviront à aligner les intérêts et à créer un potentiel de financement additionnel.


En termes de perspectives, la société a fixé un retour à la rentabilité en 2027 et une génération de trésorerie positive en 2029. Ce calendrier reste ambitieux compte tenu du profil actuel de revenus et du niveau d’investissement requis. Le plan donne néanmoins de l’air au groupe et renforce le bilan.

Valeurs associées

MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,0873 EUR Euronext Paris +9,12%
