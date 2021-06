Mauna Kea Technologies dévoile sa plateforme Cellvizio® de nouvelle génération

Le lancement de cette toute nouvelle plateforme s'inscrit dans la démarche d'innovation de Mauna Kea, permettant d'offrir à ses utilisateurs les dernières avancées en matière d'imagerie cellulaire et moléculaire, d'algorithmie et de communication numérique



Paris et Boston, 14 juin, 2021 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), dévoile aujourd'hui la plateforme Cellvizio de nouvelle génération, qui a déjà reçu l'autorisation 510(k) (K193416) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine et le marquage CE. Enrichie de nouvelles fonctionnalités, la plateforme d'endomicroscopie confocale laser (CLE) Cellvizio® de nouvelle génération, développée avec l'architecture système propriétaire de la société, permet une visualisation cellulaire et moléculaire dans pratiquement n'importe quelle partie du corps humain et sera disponible à la vente au second semestre 2021.