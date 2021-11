Mauna Kea Technologies annonce une nouvelle publication démontrant l'avantage économique du Cellvizio® pour la prise en charge des kystes pancréatiques

Paris et Boston, 17 Novembre, 2021 – 17h45 CET – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui une nouvelle publication dans un journal à comité de lecture montrant les économies significatives, en termes de coûts de santé, réalisées grâce à l'utilisation de Cellvizio® comme complément au traitement standard des lésions kystiques du pancréas.



La prise en charge conventionnelle des kystes du pancréas implique un bilan diagnostique qui peut être sujet à des erreurs de classification des kystes mucineux par rapport aux kystes non mucineux, plaçant ainsi les patients dans un programme thérapeutique ou de surveillance incorrect, et entraînant potentiellement une chirurgie inutile sur un kyste bénin. L'étude, intitulée "Cost-Benefit Analysis and Resource Implications of Endoscopy Ultrasound-guided Confocal Endomicroscopy in Pancreas Cysts" et publiée dans Techniques and Innovations in Gastrointestinal Endoscopy (TIGE) (DOI : https://doi.org/10.1016/j.tige.2021.10.002), vise à évaluer l'impact de la précision diagnostique avérée de l'endomicroscopie confocale laser à aiguille guidée par endoscopie ultrasonore (EUS-nCLE) pour les kystes du pancréas sur les dépenses de santé lorsqu'elle est ajoutée à la prise en charge standard.