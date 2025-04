Mauna Kea Technologies annonce une nouvelle année faste à l'occasion de la Digestive Disease Week® 2025 avec 8 présentations démontrant la valeur clinique du Cellvizio® dans des indications clés

- Les abstracts sur les kystes pancréatiques s’inscrivent dans la continuité de la reconnaissance de Cellvizio® par la principale société européenne d’endoscopie, l’ESGE, en tant qu’outil clé pour améliorer la précision diagnostique



- L’intelligence artificielle, le cancer du pancréas et les intolérances alimentaires sont à nouveau mis à l’honneur parmi un large éventail d’abstracts consacrés au Cellvizio® lors du plus grand congrès international de gastroentérologie



Paris, Boston le 28 avril 2025 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), a annoncé aujourd'hui une nouvelle année faste à l'occasion de la conférence Digestive Disease Week® (DDW), qui se tiendra du 3 au 6 mai 2025 à San Diego, en Californie, avec la présentation d’au moins 8 abstracts démontrant la valeur clinique de Cellvizio® dans des indications clés. Ces abstracts portent sur les lésions kystiques pancréatiques et le cancer du pancréas, les intolérances alimentaires, l'intelligence artificielle et d'autres troubles gastro-intestinaux. Les études et les présentations soulignent l'impact direct de l'utilisation de Cellvizio® sur la prise en charge des soins des patients et les résultats positifs obtenus.