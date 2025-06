Mauna Kea Technologies annonce une avancée majeure en IA avec Cellvizio dans la stratification du risque des lésions kystiques du pancréas

- La technologie Cellvizio® associée à l’IA surpasse les experts humains dans la stratification du risque des kystes du pancréas, une percée majeure pour la prise en charge des patients



- Ces résultats s’appuient sur les nouvelles données de l’étude CLIMB récemment présentées lors de la Digestive Disease Week® (DDW) , confirmant la précision inégalée de Cellvizio® dans le diagnostic des kystes du pancréas



Paris, Boston, le 2 juin 2025 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd’hui une avancée majeure avec la publication de nouveaux résultats issus d’une étude de référence dans la revue scientifique à comité de lecture Pancreatology. L’article, intitulé « Towards Automating Risk Stratification of Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms: Artificial Intelligence Advances Beyond Human Expertise with Confocal Laser Endomicroscopy », démontre qu’un modèle d’intelligence artificielle (IA) associé à la technologie d’endomicroscopie confocale laser par aiguille (nCLE) Cellvizio® surpasse significativement les experts humains dans la stratification du risque des néoplasies mucineuses papillaires intraductales (IPMN), un type fréquent de kyste du pancréas.