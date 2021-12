Mauna Kea Technologies annonce un repositionnement stratégique

La Société va concentrer ses ressources sur la pneumologie interventionnelle robotisée et l'imagerie moléculaire

Nicolas Bouvier, membre du Comité Exécutif, nommé Directeur Général par intérim



Paris et Boston, 13 Décembre 2021 – 07:45 AM CET – Mauna Kea Technologies (Euronext: MKEA) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), annonce un repositionnement stratégique de l'organisation visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, à rallonger son horizon de financement et à concentrer ses ressources sur les applications cliniques à plus fort potentiel de Cellvizio, notamment la pneumologie interventionnelle et l'imagerie moléculaire.



Robert Gershon a démissionné de son poste de Directeur Général et a quitté son poste de membre du Conseil d'administration, avec effet immédiat. Nicolas Bouvier, membre du comité exécutif depuis 2019, occupera le poste de Directeur Général par intérim jusqu’au recrutement d’un Directeur général permanent. Avant de rejoindre Mauna Kea, M. Bouvier a passé 10 ans chez Novartis Oncologie et Sandoz occupant plusieurs postes de Direction dans les Ressources Humaines.