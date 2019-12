Mauna Kea Technologies annonce un investissement stratégique de 7,5 millions d'euros par Johnson & Johnson Innovation

Paris et Boston, 16 décembre 2019 - 7h30 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE) annonce aujourd'hui un investissement stratégique de 7,5 millions d'euros par Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. (JJDC). Conformément à l'accord, JJDC, l'entité stratégique de venture investissement de Johnson & Johnson, fera l'acquisition de 5 357 142 actions ordinaires MKEA nouvelles au prix de 1,40 € par action, représentant un montant total de7,5 millions d'euros.« Nous sommes très fiers d'annoncer un accord stratégique d'investissement avec Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. », déclare Robert L. Gershon, Directeur Général de Mauna Kea Technologies. « Cet accord constitue un point d'inflexion stratégique important pour Mauna Kea Technologies, notamment grâce à un apport de capital qui nous aidera à poursuivre nos initiatives stratégiques de croissance ».Pour recevoir toute l'information financière de Mauna Kea Technologies en temps réel, faites-en la demande par mail à maunakea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.