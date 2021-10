Mauna Kea Technologies annonce son chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre et les 9 premiers mois de 2021

Paris et Boston, le 28 octobre 2021 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2021.



Résumé des ventes des neuf premiers mois de 2021 :



• Le chiffre d'affaires total pour les neuf premiers mois de 2021 a augmenté de 0,9 million d'euros, soit +23% d'une année sur l'autre, pour atteindre 5,1 millions d'euros.

o Les ventes de consommables ont augmenté de 0,4 million d'euros, soit +23% d'une année sur l'autre, pour atteindre 2,3 millions d'euros.

o Les ventes de systèmes ont augmenté de 0,5 million d'euros, soit +36% d'une année sur l'autre, pour atteindre 2,0 millions d'euros.

o Les ventes de services ont été de 0,8 million d'euros, inchangées par rapport à l'année précédente.



Résumé des ventes du troisième trimestre 2021 :



• Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre 2021 a diminué de 0,3 million d'euros, soit -13 % d'une année sur l'autre, pour atteindre 1,8 million d'euros.

o Les ventes de consommables ont diminué de 0,2 million d'euros pour atteindre 0,7 million d'euros.

o Les ventes de systèmes ont diminué de 0,1 million d'euros pour atteindre 0,8 million d'euros.

o Les ventes de services se sont élevées à 0,3 million d'euros, inchangées par rapport à l'année précédente.