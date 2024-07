Mauna Kea Technologies annonce son chiffre d’affaires et ses réalisations du deuxième trimestre 2024

- Ventes du T2 2024 en hausse de 48% par rapport au T1 mais en baisse de 20% par rapport à l’an dernier[1], en raison des ventes de systèmes aux États-Unis devant être réalisées au 2ème semestre 2024 et d’une baisse temporaire du remboursement impactant les revenus de PPU

- Le volume de PPU aux États-Unis dépasse les 1 000 procédures pour le troisième trimestre consécutif

- Croissance des ventes de 52% en Europe et reste du monde au T2 2024

- Plusieurs ventes de systèmes dans les nouvelles applications d'intolérances alimentaires et de nodules pulmonaires

- Confirmation de l’objectif de croissance de plus de 20% du chiffre d’affaires[1] en 2024



Paris et Boston, le 25 juillet 2024 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce son chiffre d'affaires non audité et ses réalisations du deuxième trimestre et premier semestre 2024, clos le 30 juin 2024.



[1] Hors revenus de licences