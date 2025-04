Mauna Kea Technologies annonce ses résultats pour l'année 2024 et fait le point sur son activité

- Activités commerciales soutenues, y compris le lancement de CellTolerance



- Procédure de sauvegarde récemment approuvée donnant lieu à des discussions productives avec les créanciers et les investisseurs en vue de renforcer la structure financière à long terme



- Actuellement en phase de négociation exclusive en vue d'un accord de licence avec un partenaire stratégique majeur



- Allongement de l’horizon de trésorerie avec le renouvellement du PACEO avec Vester Finance



Paris, Boston le 24 avril 2025 - 18h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), publie aujourd’hui ses résultats financiers pour l'année 2024 et fait le point sur son activité.