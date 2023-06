Mauna Kea Technologies annonce les résultats de son Assemblée générale mixte du 2 juin 2023

Toutes les résolutions proposées à l’Assemblée ont été adoptées



Paris et Boston, le 5 juin 2023 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), a tenu son Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le 2 juin 2023, sous la présidence de Monsieur Sacha Loiseau, Président-Directeur Général.



Avec un quorum de 31,7%, les résolutions présentées par le Conseil d’administration ont été adoptées et en particulier, l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022, la politique de rémunération applicable au Président-Directeur Général et aux administrateurs, ainsi que les délégations accordées au Conseil d’administration en matière financière.



L’Assemblée a également approuvé, conformément aux dispositions de l’article L. 421-14 du Code Monétaire et Financier, le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C), vers Euronext Growth Paris, et conféré tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre ce transfert de marché de cotation, le cas échéant.



Le détail des résultats du vote sur toutes les résolutions est disponible sur le site Internet de la Société.



Pour recevoir toute l'information financière de Mauna Kea Technologies en temps réel, faites-en la demande par e-mail à maunakea@newcap.eu.