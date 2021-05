Mauna Kea Technologies annonce la tenue de 7 présentations soulignant la valeur clinique de Cellvizio® dans l'évaluation des maladies gastro-intestinales à la Digestive Disease Week® 2021 Virtuelle(TM)

Nouvelle Validation de l'impact potentiel de l'utilisation de Cellvizio sur la prise en charge des patients et sur l'amélioration des résultats dans de multiples indications gastro-intestinales



Paris et Boston, le 20 mai 2021 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui la tenue de 7 présentations portant sur le Cellvizio® au cours de la conférence virtuelle Digestive Disease Week® (DDW), qui se tiendra du 21 au 23 mai. Ces présentations portent sur l'œsophage de Barrett (BE), les maladies inflammatoires de l'intestin (IBD), le syndrome du côlon irritable (IBS) et les allergies alimentaires associées, les kystes pancréatiques et d'autres maladies gastro-intestinales.

Les études mettent l'accent sur l'impact potentiel de l'utilisation du Cellvizio dans la prise en charge des patients et l'amélioration des résultats.