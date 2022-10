Mauna Kea Technologies annonce la nomination de Sacha Loiseau au poste de Directeur Général

Pour recevoir toute l'information financière de Mauna Kea Technologies en temps réel, faites-en la demande par e-mail à maunakea@newcap.eu.



Paris et Boston, le 4 octobre 2022 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce la nomination de Sacha Loiseau, Fondateur et actuellement Président du Conseil d’Administration de Mauna Kea Technologies, au poste de Directeur Général, en remplacement de Nicolas Bouvier, Directeur Général par intérim, avec effet immédiat. Monsieur Sacha Loiseau cumulera donc les fonctions de Président et de Directeur Général de Mauna Kea Technologies.