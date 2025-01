Mauna Kea Technologies annonce des résultats prometteurs pour une nouvelle application combinant robotique et Cellvizio® pour la chirurgie de précision des cancers de la tête et du cou

- Cellvizio a été intégré avec succès dans les procédures de chirurgie robotique transorale (TORS) pour évaluer les marges des muqueuses périphériques dans le larynx, l'oropharynx et l'hypopharynx



- Cellvizio a permis d'identifier des lésions invisibles et d’orienter plus précisément des résections, minimisant ainsi la nécessité d'une ablation trop importante de tissus



- Dans une série de cas inédits, les chirurgiens ont obtenu des marges claires dans tous les cas après opération à l’aide de l’imagerie Cellvizio





Paris et Boston, le 27 janvier 2025 - 17h45 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui des résultats très prometteurs dans une nouvelle indication chirurgicale, selon une série de cas publiée récemment dans Oral Oncology Reports. Des chirurgiens de l'Université de l'Alabama à Birmingham (USA) ont démontré la faisabilité clinique et les avantages potentiels de l'utilisation de la plateforme d'endomicroscopie confocale laser (CLE) Cellvizio lors de chirurgies robotiques transorales (TORS) en combinaison avec le système chirurgical robotique da Vinci SP d'Intuitive Surgical pour améliorer la précision de l'évaluation des marges pour les cancers de la tête et du cou.