Mauna Kea Technologies annonce des résultats positifs sur l'endomicroscopie par aiguille dans le suivi des lésions kystiques du pancréas

Un essai clinique publié dans une revue à comité de lecture démontre que le rendement diagnostique du Cellvizio® dépasse largement celui des méthodes conventionnelles de diagnostic (84,1 % vs. 34,1 %) ;

L'utilisation du Cellvizio entraîne un changement global de la gestion clinique dont le besoin de surveillance continue ou de chirurgie dans 42,3 % des cas



Paris et Boston, 8 janvier, 2020 - 18h00 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui une publication qui démontre l'impact positif de Cellvizio dans le diagnostic et la prise en charge des lésions kystiques pancréatiques. L'article intitulé, « Impact of EUS-guided microforceps biopsy and needle-based confocal laser endomicroscopy on the diagnostic yield and clinical management of pancreatic cystic lesions », a été publié dans Gastrointestinal Endoscopy (2019, DOI: 10.1016/j.gie.2019.12.022). L'article a été rédigé par l'équipe de médecins de la division de gastroentérologie et du département de pathologie de l'école de médecine Icahn à Mount Sinai, New York aux États-Unis.



Pour recevoir toute l'information financière de Mauna Kea Technologies en temps réel, faites-en la demande par mail à maunakea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.