Mauna Kea Technologies annonce de nouvelles données très favorables à l'utilisation de Cellvizio pour le diagnostic des kystes du pancréas présentées lors de la DDW 2024

- Le cancer du pancréas reste difficile à diagnostiquer avec précision au moyen des méthodes conventionnelles, ce qui conduit souvent à des diagnostics tardifs ou à des interventions chirurgicales inutiles

- De nouvelles études confirment une fois de plus la supériorité de Cellvizio pour classer précisément les risques de lésions kystiques du pancréas, avec une sensibilité et une précision de 98%, surpassant les méthodes conventionnelles



Paris et Boston, le 13 juin 2024 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui la publication d’un nouvel ensemble de données favorables à l'utilisation de Cellvizio® pour la classification et la stratification du risque des lésions kystiques du pancréas (LKP), présentées lors de la conférence Digestive Disease Week® (DDW) 2024 qui s'est tenue à Washington, DC.