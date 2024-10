Mauna Kea Technologies annonce de nouveaux résultats cliniques positifs du Cellvizio dans les intolérances alimentaires

Nouvelle étude d’envergure présentée au plus grand congrès mondial de gastro-entérologie

Validation de la stratégie de croissance de Mauna Kea avec CellTolerance® sur une opportunité de marché de 6 milliards de dollars par an



Paris le 17 octobre 2024 – 08h00 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui que de nouvelles données cliniques démontrant la valeur du Cellvizio® dans la détection, la compréhension et le traitement d’intolérances alimentaires générant un dysfonctionnement de la barrière intestinale chez les patients souffrant du syndrome de l’intestin irritable (SII ou IBS en anglais), ont été présentées à UEG Week 2024, le plus grand congrès mondial de gastro-entérologie.



Sacha Loiseau, Ph.D., Président-directeur général de Mauna Kea Technologies, a commenté : « Ces résultats confirment une fois de plus le rôle unique et sans équivalent du Cellvizio® dans l’identification et le traitement des intolérances alimentaires. C'est une avancée majeure pour des dizaines de millions de patients atteints du syndrome de l'intestin irritable (IBS), désespérément en quête de traitements et de solutions pour soulager leurs symptômes. Chaque jour, nous accumulons de nouvelles données positives et constatons un intérêt très fort de la part des médecins, nutritionnistes et patients, à un niveau jamais atteint "