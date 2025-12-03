 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 103,50
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mauna Kea s'allie à TaeWoong Medical USA pour les soins pancréatiques
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 18:17

Mauna Kea Technologies annonce la signature d'un partenariat exclusif avec TaeWoong Medical USA pour développer aux États-Unis une solution unifiée "de l'imagerie à la thérapie" dédiée aux lésions kystiques du pancréas.

L'intégration du système Cellvizio au portefeuille thérapeutique guidé par écho endoscopie de TaeWoong doit permettre de rationaliser les parcours cliniques, d'améliorer la précision diagnostique et d'optimiser les décisions d'intervention.

Le programme commun inclura l'imagerie nCLE en temps réel, les instruments diagnostiques et thérapeutiques avancés de TaeWoong, ainsi qu'une formation et un support clinique renforcés pour les équipes médicales. Sacha Loiseau, PDG de Mauna Kea, souligne que ce partenariat "va étendre de manière significative l'empreinte du Cellvizio aux États-Unis" grâce à une proposition de valeur unifiée.

Valeurs associées

MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,0780 EUR Euronext Paris +2,63%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank