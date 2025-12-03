Mauna Kea s'allie à TaeWoong Medical USA pour les soins pancréatiques
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 18:17
L'intégration du système Cellvizio au portefeuille thérapeutique guidé par écho endoscopie de TaeWoong doit permettre de rationaliser les parcours cliniques, d'améliorer la précision diagnostique et d'optimiser les décisions d'intervention.
Le programme commun inclura l'imagerie nCLE en temps réel, les instruments diagnostiques et thérapeutiques avancés de TaeWoong, ainsi qu'une formation et un support clinique renforcés pour les équipes médicales. Sacha Loiseau, PDG de Mauna Kea, souligne que ce partenariat "va étendre de manière significative l'empreinte du Cellvizio aux États-Unis" grâce à une proposition de valeur unifiée.
Valeurs associées
|0,0780 EUR
|Euronext Paris
|+2,63%
