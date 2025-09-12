 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mauna Kea présente son plan sauvegarde
information fournie par AOF 12/09/2025 à 10:35

(AOF) - Mauna Kea Technologies a dévoilé les contours de son plan de sauvegarde élaboré avec l’administrateur judiciaire. L’objectif est d’assainir la structure financière de la société spécialisée dans les dispositifs médicaux et sécuriser les ressources nécessaires au déploiement de sa stratégie. Le plan est articulé autour de deux volets : le premier vise à réduire significativement l’endettement de 40 millions d’euros aujourd’hui à environ 10 millions d’euros après l’adoption du plan de sauvegarde.

Le second est le renforcement des fonds propres par une augmentation de capital de minimum 5 millions d'euros afin de déployer ce plan stratégique.

La société compte s'appuyer sur une stratégie ambitieuse de croissance, avec pour objectif un triplement de ses ventes sur les trois prochaines années. Cette performance devrait être principalement portée par la forte dynamique commerciale aux États-Unis sur les applications gastro-intestinales.

Valeurs associées

MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,1024 EUR Euronext Paris -2,29%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

