Mauna Kea présente son plan sauvegarde

(AOF) - Mauna Kea Technologies a dévoilé les contours de son plan de sauvegarde élaboré avec l’administrateur judiciaire. L’objectif est d’assainir la structure financière de la société spécialisée dans les dispositifs médicaux et sécuriser les ressources nécessaires au déploiement de sa stratégie. Le plan est articulé autour de deux volets : le premier vise à réduire significativement l’endettement de 40 millions d’euros aujourd’hui à environ 10 millions d’euros après l’adoption du plan de sauvegarde.

Le second est le renforcement des fonds propres par une augmentation de capital de minimum 5 millions d'euros afin de déployer ce plan stratégique.

La société compte s'appuyer sur une stratégie ambitieuse de croissance, avec pour objectif un triplement de ses ventes sur les trois prochaines années. Cette performance devrait être principalement portée par la forte dynamique commerciale aux États-Unis sur les applications gastro-intestinales.

AOF - EN SAVOIR PLUS