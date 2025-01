Mauna Kea: obtient un nouveau brevet US autour de l'IA information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 18:18









(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies obtenu un nouveau brevet américain pour une technologie d'intelligence artificielle d'amélioration de l'endomicroscopie confocale laser (CLE), renforçant ainsi significativement sa propriété intellectuelle.



Ce brevet renforce son portefeuille EVA (Endomicroscopy Virtual Assistant), désormais composé de 13 brevets, et vise à optimiser l'ergonomie et l'efficacité de ses solutions, favorisant leur adoption clinique.



Cette innovation s'appuie sur un partenariat avec V7 pour développer des ensembles de données annotées.



. Selon Sacha Loiseau, p.-d.g., cette avancée consolide la position de Mauna Kea dans l'application de l'IA à l'imagerie cellulaire, notamment pour le diagnostic précoce de pathologies comme le cancer de l'oesophage.





Valeurs associées MAUNA KEA TECHNOLOGIES 0,18 EUR Euronext Paris -0,67%