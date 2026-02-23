 Aller au contenu principal
Mauna Kea obtient des accords réglementaires en Suisse et au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 18:01

Le spécialiste de l'endomicroscopie confocale laser ouvre deux marchés européens stratégiques et enregistre une première commande pour son système de nouvelle génération.

Mauna Kea Technologies annonce l'obtention des enregistrements et autorisations réglementaires nécessaires à la commercialisation de son système Cellvizio en Suisse et au Royaume-Uni. Ces validations ouvrent l'accès à deux marchés reconnus pour leur expertise en gastro-entérologie interventionnelle et s'inscrivent dans la nouvelle organisation commerciale dévoilée le 4 février 2026 afin d'accélérer la croissance hors des Etats-Unis.

Dans la foulée, le groupe a reçu une première commande de l'Inselspital de Berne, qui sera équipé d'un Cellvizio Gen3 dédié aux troubles fonctionnels liés à la barrière intestinale.

Sacha Loiseau, président-directeur général, souligne que "ces marchés représentent une opportunité immédiate pour Cellvizio et CellTolerance" et voit dans la commande de Berne "une première marque concrète de cette dynamique".




