Mauna Kea obtient des accords réglementaires en Suisse et au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 18:01
Mauna Kea Technologies annonce l'obtention des enregistrements et autorisations réglementaires nécessaires à la commercialisation de son système Cellvizio en Suisse et au Royaume-Uni. Ces validations ouvrent l'accès à deux marchés reconnus pour leur expertise en gastro-entérologie interventionnelle et s'inscrivent dans la nouvelle organisation commerciale dévoilée le 4 février 2026 afin d'accélérer la croissance hors des Etats-Unis.
Dans la foulée, le groupe a reçu une première commande de l'Inselspital de Berne, qui sera équipé d'un Cellvizio Gen3 dédié aux troubles fonctionnels liés à la barrière intestinale.
Sacha Loiseau, président-directeur général, souligne que "ces marchés représentent une opportunité immédiate pour Cellvizio et CellTolerance" et voit dans la commande de Berne "une première marque concrète de cette dynamique".
Valeurs associées
|0,1440 EUR
|Euronext Paris
|-0,41%
