Mauna Kea : le projet de plan de sauvegarde voté majoritairement

(AOF) - Mauna Kea Technologies, annonce qu'une large majorité des créanciers et actionnaires ont voté en faveur du projet de plan de sauvegarde. Ce projet prévoit une réduction de 70% de la dette, passant de 40 millions à 12 millions d'euros, avec un rééchelonnement sur 10 ans et une levée de fonds d'au moins 5 millions d'euros. Les résultats des votes permettent à la Société de solliciter auprès du Tribunal des Affaires Economiques de Paris l'arrêté de son projet de plan de sauvegarde.

"C'est une étape clé qui est franchie aujourd'hui. Le vote favorable d'une majorité des parties affectées témoigne de leur confiance dans notre vision et nos perspectives", a déclaré Sacha Loiseau, Ph.D., président-directeur général de Mauna Kea Technologies.

‍

