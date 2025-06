Mauna Kea: l'IA au service des diagnostics des kystes information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 18:32









(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies annonce la publication, dans la revue Pancreatology, de résultats majeurs montrant qu'un algorithme d'intelligence artificielle associé à sa technologie d'endomicroscopie confocale laser par aiguille (nCLE) Cellvizio dépasse significativement les experts humains pour la stratification du risque des néoplasies mucineuses papillaires intraductales (IPMN), un type courant de kyste pancréatique.



L'étude a comparé les performances de 16 experts humains utilisant la technologie nCLE avec celles du modèle IA nCLE-AI.



Les résultats confirment le potentiel du dispositif pour améliorer la précision diagnostique, en continuité avec les données précédentes.







