Mauna Kea dévoile un chiffre d'affaires trimestriel en forte hausse ( 19%)
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 18:03

Mauna Kea Technologies a généré un chiffre d'affaires de 2,411 millions d'euros au quatrième trimestre 2025, soit une croissance de 19%, ou de 29% à change et périmètre constants.

Sur la période, l'activité aux Etats-Unis, qui représente 77% du total du groupe, a bondi de 65%, à 1,497 million d'euros.

L'inventeur du Cellvizio, une plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille, a également indiqué disposer d'une visibilité et d'une confiance accrue pour 2026.

