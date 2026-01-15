Mauna Kea dévoile un chiffre d'affaires trimestriel en forte hausse ( 19%)
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 18:03
Sur la période, l'activité aux Etats-Unis, qui représente 77% du total du groupe, a bondi de 65%, à 1,497 million d'euros.
L'inventeur du Cellvizio, une plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille, a également indiqué disposer d'une visibilité et d'une confiance accrue pour 2026.
Valeurs associées
|0,0830 EUR
|Euronext Paris
|+3,75%
