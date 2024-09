Mauna Kea bondit après des résultats positifs contre le cancer du poumon

(AOF) - Mauna Kea (+13,10% à 0,38 euro) bondit près avoir rendu publics des résultats cliniques positifs contre le cancer du poumon obtenus grâce à son produit Cellvizio. Une récente étude clinique publiée dans le " Journal of Thoracic Disease " démontre l’efficacité de la combinaison du Cellvizio et de la bronchoscopie à navigation électromagnétique pour améliorer le diagnostic et le traitement du cancer du poumon. Cellvizio a permis un meilleur rendement diagnostique grâce à "une sensibilité de 96,43% et une spécificité de 100% dans la caractérisation des tumeurs malignes".

" Nous sommes ravis de ces excellents résultats cliniques, qui renforcent la valeur de notre plateforme d'endomicroscopie par aiguille dans le domaine du diagnostic et du traitement du cancer du poumon ", a déclaré Sacha Loiseau, PDG de Mauna Kea Technologies. " Cette étude confirme que Cellvizio a un rôle essentiel à jouer, non seulement en permettant un diagnostic en temps réel, précis et peu invasif, mais aussi en aidant les médecins à améliorer la planification de leur traitement et, par conséquent, les résultats pour les patients. "

