Mauna Kea: bien orienté, résultats positifs en pneumologie

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies est bien orienté en Bourse ce mardi suite à la publication de résultats positifs dans le cadre d'un essai sur les pneumopathies.



D'après ces données, parues dans la revue à comité de lecture Respiration, la plateforme Cellvizio serait plus précise et plus sûre que la fluoroscopie à rayons X dans le guidage de la cryobiopsie transbronchique, permettant un diagnostic amélioré des pneumopathies interstitielles diffuses.



L'étude - réalisée sur 80 patients entre janvier et novembre 2022 - montre un taux de diagnostic significativement plus élevé (95% contre 80%), ainsi qu'une réduction de 30% de la durée de l'opération, une réduction de 45% des saignements et plus particulièrement une incidence bien moindre des pneumothorax (0% contre 25%), par rapport au groupe utilisant la fluoroscopie.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Mauna Kea progressait de 2% mardi suite à la publication de ces données.





