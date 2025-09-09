 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mauna Kea bénéficie du soutien d'une association médicale aux USA
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 12:34

(Zonebourse.com) - Mauna Kea a annoncé lundi soir bénéficier du soutien de l'American Foregut Society (AFS), une association médicale regroupant des gastro-entérologues et des chirurgiens, qui s'est prononcée en faveur d'une couverture de remboursement élargie de plateforme d'imagerie Cellvizio par les assureurs privés américains.

Dans une lettre, l'organisation professionnelle met en évidence la sensibilité 'nettement supérieure' de Cellvizio par rapport à l'actuelle référence que sont les biopsies aléatoires chez les patients atteints de l'oesophage de Barrett, une condition précoce du cancer de l'oesophage, ainsi que pour la détection des lésions précancéreuses.

La lettre conclut que l'ajout du Cellvizio permet d'obtenir un diagnostic plus précis et plus rapide, de réduire les coûts et, in fine, d'offrir aux médecins un plus grand éventail d'options pour la prise en charge et le traitement des patients grâce à une détection plus précoce.

L'AFS demande en conséquence une couverture de remboursement élargie pour le Cellvizio par les assureurs privés, afin que tous les patients à risque aient accès à un examen complet et à un traitement endoscopique avant la progression vers un cancer de l'oesophage.

Pour Sacha Loiseau, le PDG de Mauna Kea Technologies, cette initiative est susceptible de conduire les organismes payeurs à étendre davantage la couverture de Cellvizio et de renforcer la dynamique commerciale que le groupe a réussi à récemment établie aux Etats-Unis.

A la Bourse de Paris, l'action progressait de plus de 5% mardi à la Bourse de Paris, mais accuse encore un repli de 35% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,1116 EUR Euronext Paris +9,41%
1 commentaire

  • 12:46

    Ne vendez rien sous 1!!!!
    a suivre

