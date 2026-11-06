Mattel revoit à la baisse ses prévisions annuelles alors que les difficultés s'accumulent pour son nouveau directeur général

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* Steve Totzke, un initié, nommé directeur des opérations dans le cadre d'un remaniement de la direction

* Mattel signale un ralentissement de la demande

* La marge brute ajustée progresse à 55% grâce aux remboursements de droits de douane

(Mise à jour des cours de l'action, ajout d'un commentaire d'analyste)

par Sanskriti Shekhar

Mattel MAT.O a revu à la baisse jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels à l’approche de la période cruciale des fêtes de fin d’année, ce qui met d’autant plus la pression sur le nouveau directeur général Roger Lynch, chargé de diriger le fabricant de Barbie dans un contexte de demande atone et de pression des investisseurs.

Les fabricants de jouets se préparent à une demande atone pendant la période cruciale des ventes de fin d’année, alors que la hausse des coûts des matières premières liée à la guerre en Iran fait grimper les prix et que les consommateurs américains réduisent leurs dépenses discrétionnaires face à la hausse des coûts énergétiques et à l’inflation.

Mattel a indiqué que les ventes avaient ralenti vers la fin du troisième trimestre et que cette faiblesse s'était poursuivie au quatrième trimestre.

L'action de la société a chuté d'environ 6% lors des négociations après clôture.

La société redouble d’efforts pour opérer sa transition d’un fabricant de jouets traditionnel vers une stratégie axée sur la propriété intellectuelle, visant à développer ses marques telles que Hot Wheels et UNO dans les domaines du divertissement, des licences et des produits de consommation.

« Mattel dispose de marques très solides, d’une équipe extrêmement talentueuse, et je pense qu’il existe là une opportunité significative à long terme », a déclaré M. Lynch lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

La société table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires de 1% à 4% pour l’exercice 2026, contre une prévision antérieure de 3% à 6%. Elle a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, les ramenant de 1,27 à 1,39 dollar à 1,05 à 1,20 dollar par action.

Cette estimation ne tient pas compte des remboursements de droits de douane comptabilisés depuis le début de l’année, ni des éventuels remboursements supplémentaires qui pourraient être perçus d’ici la fin de l’année 2026, a précisé la société.

La marge brute ajustée du troisième trimestre s’est élevée à 55,0%, contre 50,2% un an plus tôt, grâce à 88 millions de dollars de remboursements de droits de douane.

Le chiffre d’affaires net a progressé de 4% pour atteindre 1,81 milliard de dollars au troisième trimestre, mais n’a pas répondu aux attentes des analystes, qui tablaient sur 1,84 milliard de dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice ajusté de 1,30 dollar par action a dépassé les estimations, qui s’élevaient à 94 cents.

« Ces résultats soulignent également à quel point l’activité est devenue inégale. La marque Hot Wheels tient bon, mais les ventes de Barbie sont en baisse et Fisher-Price continue de rencontrer des difficultés », ont déclaré les analystes d’eMarketer.

Dans le cadre de la dernière réorganisation à la tête de l’entreprise, celle-ci a nommé jeudi Steve Totzke, un cadre interne, au poste de directeur des opérations.

Plus tôt cette semaine, l’ancien directeur de Condé Nast, Lynch, a pris les rênes après le départ en octobre d’Ynon Kreiz, directeur général de longue date. Peter Griffith , cadre chez Amgen, est devenu directeur financier en octobre.

Par ailleurs, des actionnaires, dont Ariel Investments et Southeastern Asset Management , ont exhorté Mattel à explorer des alternatives stratégiques, notamment une éventuelle cession.