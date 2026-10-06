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Mattel recule alors qu'Ariel fait pression pour une vente, invoquant un redressement au point mort
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 16:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** L'action de Mattel, le fabricant de Barbie

MAT.O , recule de 2,6 % à 7,6 dollars

** Ariel Investments, actionnaire majoritaire, exhorte la société à étudier une cession , invoquant un redressement et une rentabilité au point mort dans une lettre consultée par Reuters

** Ariel, qui détient une participation de 5,4 %, indique que les options envisagées comprennent une cession, une fusion ou une cession d’actifs, ajoutant qu’un acquéreur stratégique serait susceptible de payer une prime importante pour la société

** Cette pression fait suite à une tentative de rachat rapportée par Authentic Brands AUTH.N la semaine dernière , qui pourrait valoriser Mattel à environ 6 milliards de dollars

** Sur 16 courtiers, neuf attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, cinq « conserver » et deux « vendre »; le cours-cible médian s’établit à 18 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de 21,2 % depuis le début de l'année

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