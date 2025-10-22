Mattel plombé par des trimestriels décevants
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 16:50
Le fabricant de jouets a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 1,74 milliard de dollars pour son 3ème trimestre, en baisse de 6% en données publiées et de 7% à taux de changes constants, là où les analystes financiers anticipaient un repli de l'activité de moins de 1%.
Son bénéfice net s'est quant à lui replié de 25% à 278 millions de dollars, donnant un bénéfice par action (BPA) de 0,88 dollar très inférieur au consensus de Wall Street (1,04 dollar).
Malgré ces résultats inférieurs aux attentes, le groupe a renouvelé ses prévisions annuelles, disant toujours tabler sur une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 1% et 3% à taux de changes constants en 2025.
'On s'attendait à ce que l'activité soit surtout concentrée sur la fin de l'année, mais ces objectifs laissent penser que le chiffre d'affaires va devoir grimper de 12,5% en données publiées sur le quatrième trimestre, alors que le consensus ne visait jusqu'ici que 7% de croissance', souligne un spécialiste de la valeur.
Ces inquiétudes étaient toutefois partiellement compensées par les perspectives encourageantes qu'affiche l'entreprise pour 2026, qui sera marqué par la sortie de 'Toy Story 5', d'une adaptation filmée de 'Moana' et d'une nouvelle version des 'Maîtres de l'Univers'.
'L'exercice 2026 s'annonce prometteur, mais l'état des stocks à la fin décembre 2025 pourrait fortement influencer la dynamique des livraisons pour le premier semestre 2026', prévient l'analyste.
'Cette incertitude à court terme pourrait peser sur le titre', ajoute le professionnel.
Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action Mattel se tassait de 2,2%, ne conservant plus qu'un gain minime de 1,6% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|18,7850 USD
|NASDAQ
|-0,19%
A lire aussi
-
Les mécanismes régissant le commerce mondial se trouvent sous la menace d'un "déraillement" sur fonds de conflits commerciaux, a estimé mercredi à Genève le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, se disant également préoccupé par une dette globale croissante ... Lire la suite
-
Le chiffre d'affaires TTC progresse de +2,1% au 3ème trimestre en comparable (LFL). Il s'établit à 22 614 MEUR pre-IAS 29, en croissance de +1,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change négatif de -2,8%, principalement lié à la dépréciation ... Lire la suite
-
Le groupe de Luxe Kering a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 10% au troisième trimestre à 3,4 milliards d'euros, toujours plombé par sa marque phare Gucci, signe de l'ampleur de la tâche qui attend le nouveau directeur général Luca de Meo La performance ... Lire la suite
-
(AOF) - Le chiffre d’affaires de Kering au troisième trimestre 2025 s’élève à 3,4 milliards d’euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d’un effet de change négatif de 5%). "La baisse de 5% en comparable du chiffre d’affaires ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer