Mattel : les résultats du troisième trimestre ne sont pas à la hauteur des estimations

(Mises à jour)

22 octobre - ** Les actions de Mattel MAT.O en baisse de 2,66% à 18,32 $

** Le fabricant de Barbie a manqué les estimations de Wall St pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du troisième trimestre mardi ** MAT a déclaré un bénéfice ajusté de 89 cents par action au T3 , largement inférieur aux estimations de 1,07 $ par action - données compilées par LSEG

** "Mattel a essentiellement sous-livré par rapport à la demande sous-jacente", ont déclaré les analystes d'UBS Global Research, ajoutant que POS (Point of Sale) est en croissance à la fois aux États-Unis et à l'échelle internationale

** Les ventes trimestrielles du segment Amérique du Nord ont chuté d'environ 11,7 %, contre une baisse de 3,4 % l'année précédente

** La société a maintenu ses perspectives annuelles et s'attend à un solide quatrième trimestre

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 6,3%