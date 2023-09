Mattel en hausse, Morgan Stanley l'initie à la surpondération

27 septembre - ** Les actions du fabricant de jouets Mattel

MAT.O augmentent de ~4% à ~22 $ dans les premières transactions de après que Morgan Stanley ait initié une couverture de l'action avec un objectif de prix de 27 $ et une note "surpondérée"

** L'objectif de prix représente une hausse de 27,2% par rapport à la dernière clôture de l'action

*l'objectif de cours représente une hausse de 27,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action * "Poised to take share in the $300 billion-plus retail licensing market post the success of the Barbie movie" - Morgan Stanley

** "See topline recovery as shipping seasonality and inventory levels normalize" - Morgan Stanley

** Le mardi, Mattel a annoncé 'Pictionary vs. AI', le premier jeu de société physique à intégrer l'IA dans le gameplay

** 10 courtiers sur 12 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 2 à "conserver"; la prévision médiane est de 25 $ - LSEG data

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 19,03 %, contre 6,50 % pour l'indice Dow Jones des biens de consommation américains