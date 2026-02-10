Mattel en hausse à l'approche du rapport, les investisseurs s'intéressant à la stratégie de divertissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de Mattel MAT.O ont augmenté de 3,2 % à 22,24 $ mardi avant les résultats trimestriels attendus après la cloche, l'accent étant mis sur la stratégie de divertissement de la société après le succès du film "Barbie" ** MAT grimpe alors que les actions du fabricant de jouets concurrent Hasbro HAS.O bondissent de plus de 7 % sur la séance après avoir affiché un chiffre d'affaires pour le T4 supérieur aux attentes et annoncé un rachat d'actions d'un milliard de dollars

** Mattel devrait annoncer une hausse de 12% de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre à 1,84 milliard de dollars et un bénéfice par action ajusté de 0,54 $ contre 0,35 $ il y a un an, selon LSEG ** Les résultats font suite à l'annonce, la semaine dernière, du lancement sur Apple TV d'un film basé sur la marque de voitures Matchbox, dans le cadre de la stratégie plus large de Mattel en matière de divertissement axé sur les marques

** MAT, en hausse de 12 % depuis le début de l'année par rapport à un Nasdaq .IXIC stable, a atteint mardi un sommet intrajournalier de 22,48 $ sur 52 semaines

** Les actions se sont récemment négociées à 12 fois les bénéfices à venir, juste en dessous de leur moyenne sur 5 ans de 14 fois

** Sur les 15 analystes qui couvrent MAT, 9 estiment que le titre est "fortement à l'achat" ou "à l'achat", 6 estiment qu'il est "à conserver"; PT médian de $25