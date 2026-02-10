 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mattel en hausse à l'approche du rapport, les investisseurs s'intéressant à la stratégie de divertissement
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 17:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de Mattel MAT.O ont augmenté de 3,2 % à 22,24 $ mardi avant les résultats trimestriels attendus après la cloche, l'accent étant mis sur la stratégie de divertissement de la société après le succès du film "Barbie" ** MAT grimpe alors que les actions du fabricant de jouets concurrent Hasbro HAS.O bondissent de plus de 7 % sur la séance après avoir affiché un chiffre d'affaires pour le T4 supérieur aux attentes et annoncé un rachat d'actions d'un milliard de dollars

** Mattel devrait annoncer une hausse de 12% de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre à 1,84 milliard de dollars et un bénéfice par action ajusté de 0,54 $ contre 0,35 $ il y a un an, selon LSEG ** Les résultats font suite à l'annonce, la semaine dernière, du lancement sur Apple TV d'un film basé sur la marque de voitures Matchbox, dans le cadre de la stratégie plus large de Mattel en matière de divertissement axé sur les marques

** MAT, en hausse de 12 % depuis le début de l'année par rapport à un Nasdaq .IXIC stable, a atteint mardi un sommet intrajournalier de 22,48 $ sur 52 semaines

** Les actions se sont récemment négociées à 12 fois les bénéfices à venir, juste en dessous de leur moyenne sur 5 ans de 14 fois

** Sur les 15 analystes qui couvrent MAT, 9 estiment que le titre est "fortement à l'achat" ou "à l'achat", 6 estiment qu'il est "à conserver"; PT médian de $25

Valeurs associées

HASBRO INC
104,3600 USD NASDAQ +7,85%
MATTEL
22,0700 USD NASDAQ +2,46%
NASDAQ Composite
23 261,56 Pts Index Ex +0,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank