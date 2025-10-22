information fournie par Boursorama avec AFP • 22/10/2025 à 08:33

Mattel déçoit au troisième trimestre, mais confirme ses prévisions annuelles

Le géant américain du jouet Mattel a publié mardi des résultats en baisse et sensiblement inférieurs aux attentes pour le troisième trimestre, affecté par un décalage des commandes du commerce de détail, mais n'en a pas moins confirmé ses prévisions annuelles.

( AFP / RICHARD A. BROOKS )

Les investisseurs ont mal réagi à cette communication et, dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York, le titre abandonnait plus de 5%.

Le chiffre d'affaires ressort en baisse de 6%, à 1,74 milliard de dollars, assez loin des 1,83 milliard projetés par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Le bénéfice net du groupe s'affiche à 278 millions de dollars, en chute de 25% sur un an.

Le groupe d'El Segundo (Californie) a souffert d'un décrochage des ventes de jouets pour les enfants en bas âge (-25% sur un an) ainsi que des poupées (-11%), selon un communiqué.

Comme lors du trimestre précédent, la ligne de la poupée vedette Barbie a été boudée (-17%). Seuls les véhicules et petites voitures ont tiré leur épingle du jeu (+8%).

Sur le plan géographique, l'Amérique du Nord a été le mauvais élève du groupe, avec une contraction de 12% de son chiffre d'affaires, de loin la moins bonne performance par régions.

A l'inverse, la région Asie-Pacifique (+11%) et l'Europe, Moyen-Orient et Afrique (+5%) ont brillé.

"Notre activité américaine a été pénalisée au troisième trimestre par un décalage de tout le commerce de détail dans sa stratégie d'approvisionnement", a indiqué le PDG Ynon Kreiz, cité dans le communiqué.

Le dirigeant avait déjà fait état d'une tendance similaire au deuxième trimestre.

Confrontés à l'incertitude des droits de douane imposés par Donald Trump, des détaillants hésitent à passer leurs commandes habituelles et repoussent une partie de leurs achats.

Le directeur financier Paul Ruh a néanmoins confirmé les prévisions financières de Mattel sur l'ensemble de l'exercice.

L'entreprise table toujours sur une croissance de son chiffre d'affaires annuel comprise entre 1% et 3%.