Mattel déçoit au troisième trimestre et abaisse ses prévisions annuelles

Sous pression, le fabricant de jouets a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel en-dessous du consensus. Anticipant une demande morose pour les fêtes de fin d'année, Mattel mise sur une croissance de 1 à 4% pour l'exercice 2026, contre 3 à 6% précédemment.

Mattel a publié hier un chiffre d'affaires net en progression de 4% au troisième trimestre, à 1,81 milliard de dollars. C'est légèrement moins que ce qu'attendaient les analystes, qui misaient sur 1,84 milliard de dollars selon les données de London Stock Exchange Group (LSEG). Le bénéfice ajusté de 1,30 dollar par action, attendu à 94 cents, a néanmoins dépassé les estimations.

Au troisième trimestre, le fabricant de la poupée Barbie souffre particulièrement sur son activité petite enfance, avec un chiffre d'affaires brut en recul de 16% à taux de change courants sur cette catégorie, principalement en raison des difficultés de la marque Fisher-Price.

Roger Lynch, le nouveau directeur général de Mattel, a tenté de rassurer : "Mes premières semaines à la tête de Mattel ont renforcé ma confiance dans le potentiel de l'entreprise. Nos priorités sont claires : renforcer nos marques et consolider notre position sur le marché du jouet, stimuler l'innovation et la créativité, et investir avec rigueur afin de favoriser une croissance rentable."

Le groupe reste tout de même lucide et se prépare à une demande atone pendant les ventes de fin d'année, alors que les consommateurs américains réduisent leurs dépenses non-essentielles face à la hausse des coûts de l'énergie et à l'inflation. Mattel anticipe donc une croissance de son chiffre d'affaires de 1 à 4% pour l'exercice 2026, contre une fourchette de 3 à 6% précédemment. Il abaisse également sa prévision annuelle de bénéfice ajusté, à 1,05 à 1,20 dollar par action, contre 1,27 à 1,39 dollar auparavant.