Mattel confirme ses prévisions annuelles, mais n'atteint pas ses objectifs de bénéfice trimestriel en raison d'une hausse des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige la hausse des dépenses publicitaires et promotionnelles de Mattel, qui passe de 11 % à 57 % au paragraphe 6)

Mattel MAT.O a dépassé mardi les estimations des analystes concernant son chiffre d’affaires du deuxième trimestre et a réaffirmé ses prévisions annuelles, mais son bénéfice s’est avéré inférieur aux attentes, les coûts liés aux droits de douane ayant pesé sur les marges du fabricant de jouets. Le chiffre d’affaires trimestriel a été soutenu par une demande résiliente et par l’élargissement de son portefeuille de divertissements, notamment grâce à des films tels que "Masters of the Universe" et "Matchbox". "Nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre stratégie pluriannuelle visant à développer nos activités de jeux et de divertissement familial basées sur la propriété intellectuelle au deuxième trimestre, avec une forte croissance du chiffre d’affaires net", a déclaré le directeur général Ynon Kreiz.

L'action de la société a progressé d'environ 2 % en après-bourse. Toutefois, la marge brute ajustée du fabricant de Barbie a reculé de 260 points de base pour s’établir à 48,6 %, pénalisée par les droits de douane, la hausse des coûts et le renforcement du dollar. Les dépenses publicitaires et promotionnelles de Mattel ont augmenté de 57 % au cours du trimestre clos le 30 juin, la société ayant intensifié ses dépenses pour attirer les clients confrontés à une hausse du coût de la vie. La société a affiché un bénéfice ajusté de 1 cent par action, manquant ainsi les prévisions de 4 cents, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires net de 1,12 milliard de dollars au deuxième trimestre a dépassé les estimations des analystes, qui s’élevaient à 1,10 milliard de dollars. Le fabricant de jouets a maintenu ses prévisions d’un bénéfice annuel ajusté compris entre 1,27 et 1,39 dollar par action et d’une croissance du chiffre d’affaires net de 3 % à 6 %.

La société a précisé qu’elle n’avait pas intégré dans ses prévisions les avantages liés à d’éventuels remboursements de droits de douane à l’importation aux États-Unis.

Le mois dernier, son concurrent Hasbro HAS.O a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, grâce à la demande soutenue pour son activité de jeux vidéo et à la bonne santé persistante de "Magic: The Gathering".